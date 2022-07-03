Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, Galatasaray'a geliyor! Aslan, Isco transferi için harekete geçiyor - Haberler

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Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, Galatasaray'a geliyor! Aslan, Isco transferi için harekete geçiyor

Haberler.com - Spor
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Transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Galatasaray'da gündeme gelen yeni isim büyük heyecan yarattı. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Isco ile ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcu için yakın zamanda teklif yapması bekleniyor.

Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray, bomba bir transfer için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid ile sözleşmesi biten boşa çıkan Isco ile ilgilendiği öne sürüldü.

GALATASARAY'IN HEDEFİ ISCO

Fanatik'in Diario Sport'tan aktardığı habere göre, İspanyol kaynaklar, Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'le olan sözleşmesi sona eren Isco ile ilgilendiğini öne sürdü.

Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, Galatasaray'a geliyor! Aslan, Isco transferi için harekete geçiyor

RESMİ TEKLİF YAPILMASI BEKLENİYOR

2013'ten bu yana Real Madrid forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için en yakın zamanda resmi teklif yapılması bekleniyor. İspanyol yıldız geçen sezon Los Galacticos ile Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanırken, 17 maça çıktı, 2 gol sevinci yaşadı.

Haberler.com - Spor

Galatasaray Real Madrid Okan Buruk Isco Spor Haberler

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