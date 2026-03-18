Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürerken, temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı kritik rövanş maçı öncesi dikkat çeken bir tahmin ortaya çıktı. Yapay zekaya göre Devler Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu.

İLK ZAFER 2090'DA GALATASARAY'DAN

Yapay zekanın yaptığı uzun vadeli tahmine göre, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk takımı Galatasaray olacak. Sarı-kırmızılı ekibin 2090 yılında bu başarıya ulaşacağı öngörüldü.

BEŞİKTAŞ DA LİSTEDE YER ALDI

Aynı tahminde bir diğer Türk takımı Beşiktaş da yer aldı. Siyah-beyazlıların ise 2091 yılında kupayı kazanacağı tahmin edildi.

AVRUPA DEVLERİ LİSTEDE ÜST SIRALARDA

Yapay zekanın listesinde Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City ve PSG gibi Avrupa devlerinin uzun yıllar boyunca kupayı kazanmaya devam ettiği görüldü. Ortaya çıkan bu tahmin, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

