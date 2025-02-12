Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı 4 maçla başladı. Real Madrid, Manchester City'yi deplasmanda geriden gelerek 3-2 yendi. İşte gecenin sonuçları...
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu maçlarının heyecanı başladı. Turun ilk ayağında dün gece 4 maç oynandı. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki gecenin maçlarının sonuçları...
REAL MADRİD GERİDEN GELDİ
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madrid, Manchester City'yi deplasmanda 3-2 yendi. Real Madrid'in son golü 90+2. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde;
- Brest 0-3 PSG
- Juventus 2-1 PSV
- Manchester City 2-3 Real Madrid
- Sporting CP 0-3 Borussia Dortmund
Şampiyonlar Ligi'nde 12 Şubat Çarşamba gününün maç programı şu şekilde;
- 20.45 | Club Brugge - Atalanta (tabii spor)
- 23.00 | Celtic - Bayern Münih (TRT 1, tabii)
- 23.00 | Feyenoord - Milan (tabii spor)
- 23.00 | Monaco - Benfica (tabii spor)
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 9-24. sırada bitiren ekiplerin mücadele ettiği play-off aşamasında takımlar, son 16 bileti almaya çalışıyor.
8 haftadan oluşan lig aşamasını ilk 8'de tamamlayarak adını doğrudan son 16 turuna yazdıran takımlar; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa olmuştu.