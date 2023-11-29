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Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damga vurdu! Verdiği karar sonrası ortalık karıştı

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Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan Lazio-Celtic maçını yöneten hakem Halil Umut Meler'in penaltı kararı mücadeleye damga vurdu. 1-1 devam eden karşılaşmanın 90+5. dakikasında Celtic lehine penaltı kararı veren Meler, Alper Ulusoy tarafından pozisyonu izlemeye çağrıldı. VAR müdahalesi sonrası kararından dönen Meler, penaltıyı iptal etti.

Lazio ile Celtic, Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren maçın hakemi Halil Umut Meler, son dakikada verdiği penaltı kararıyla çok konuşuldu.

VAR UYARDI, KARARINDAN DÖNDÜ

Maçın 90+5. dakikasında Celtic lehine penaltı kararı veren Halil Umut Meler, Laziolu futbolcuların büyük tepkisini çekti. Alper Ulusoy tarafından VAR'a çağrılan Meler, pozisyonu izledikten sonra kararından döndü ve maç 1-1'lik skorla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damga vurdu! Verdiği karar sonrası ortalık karıştı

CELTIC TARAFTARI, FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Öte yandan mücadelede Celtic taraftarları, Filistin bayrağı açtı. İskoç kulübünün taraftarları daha önce de tribünde Filistin bayrağı açmış hatta bu yüzden ceza ile karşı karşıya kalmışlardı.

Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damga vurdu! Verdiği karar sonrası ortalık karıştı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Halil Umut Meler Celtic Lazio Spor Haberler

Yorumlar (3)

FİLM IZYON:

Yalan haber yapıyorsunuz

Yanıtla08Yayından Kaldır
murat devrim:

maç 2,0 bitti haber yaparken kontrol edin de yapın bi zahmet!

Yanıtla018Yayından Kaldır
Ahmet akkoç:

Maç 2-0 lazio lehine sonuçlandı. 1-1 skor haberinizde hata mevcut.

Yanıtla115Yayından Kaldır
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