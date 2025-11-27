Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu? Haber Videosunu İzle
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün gece oynanan ve 3-1 Arsenal'in kazandığı Arsenal-Bayern Münih maçının Tabii platformundaki anlatımı sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Spiker Faruk Mutkan'ın sesi ve tonlaması, taraftarlar tarafından yapay zekaya benzetildi

  • Arsenal-Bayern Münih maçının Tabii platformundaki anlatımı, spiker Faruk Mutkan'ın tonlamasının yapay zekaya benzetilmesi nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.
  • Sosyal medyada bazı izleyiciler Mutkan'ın tonlamasını "Robotik", "Duygusuz" ve "Yapay zeka benzeri" buldu.
  • Tartışma, Faruk Mutkan'ı gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

Arsenal-Bayern Münih maçının Tabii platformundaki anlatımı, spiker Faruk Mutkan'ın tonlamasının yapay zekaya benzetilmesi nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.

"ALLAH İÇİN 2 DAKİKA AÇIP DİNLESENİZE"

Özellikle X'te yapılan yorumlar dikkat çekti. Taraftarların en çok paylaştığı mesajlardan biri, "Arsenal Bayern maçının spikeri yapay zekâ falan mı? Allah için 2 dk açıp dinlesenize" oldu. Bu yorumun ardından birçok futbolsever yayını açıp Mutkan'ın anlatımını dinleyerek benzer tepkiler verdi.

ANLATIM TARZI TARTIŞMA YARATTI

Kimi izleyiciler Mutkan'ın tonlamasını "Robotik", "Duygusuz" ve "Yapay zeka benzeri" bulurken, bir grup kullanıcı ise anlatımın akıcı ve sade olduğu görüşünü savundu. Kısa sürede viral olan tartışma, Faruk Mutkan'ı gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Maç anlatımlarındaki gereksiz bağırmalar çok rahatsız edici

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRüzgar Derya:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak NelsonFY'nin platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 348.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, "Nildatrading" adresinden Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.