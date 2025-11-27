Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?

Arsenal-Bayern Münih maçının Tabii platformundaki anlatımı, spiker Faruk Mutkan'ın tonlamasının yapay zekaya benzetilmesi nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.

"ALLAH İÇİN 2 DAKİKA AÇIP DİNLESENİZE"

Özellikle X'te yapılan yorumlar dikkat çekti. Taraftarların en çok paylaştığı mesajlardan biri, "Arsenal Bayern maçının spikeri yapay zekâ falan mı? Allah için 2 dk açıp dinlesenize" oldu. Bu yorumun ardından birçok futbolsever yayını açıp Mutkan'ın anlatımını dinleyerek benzer tepkiler verdi.

ANLATIM TARZI TARTIŞMA YARATTI

Kimi izleyiciler Mutkan'ın tonlamasını "Robotik", "Duygusuz" ve "Yapay zeka benzeri" bulurken, bir grup kullanıcı ise anlatımın akıcı ve sade olduğu görüşünü savundu. Kısa sürede viral olan tartışma, Faruk Mutkan'ı gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.