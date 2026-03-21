Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler

İngiliz takımları için Avrupa kupalarında dikkat çeken bir avantaj ortaya çıktı. Premier Lig ekipleri, bu sezon elde edecekleri sonuçlara göre ekstra kontenjan kazanabilir.

BİR BERABERLİK YETİYOR

İddialara göre İngiliz takımlarının Avrupa kupalarında alacağı bir beraberlik daha, Şampiyonlar Ligi için ek kontenjanın kapısını aralayacak.

İLK 5 TAKIM KATILACAK

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Premier Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlar doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.