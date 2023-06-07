Şampiyonlar Ligi'nden elenirlerse ne olacak? İşte Galatasaray'ın Avrupa'daki yol haritası

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'na seri başı olarak katılacak. Sarı-kırmızılılar bu turu geçememesi halinde Avrupa Ligi ön elemesine gidecek. Buradan da elenmesi durumunda Galatasaray, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılıların, grup aşamasına geçemeden Avrupa'ya veda etmesi durumunda dahi 6 maçı garanti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, transferde geç kalmak istemiyor.

Galatasaray'ın Avrupa macerası Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ile başlayacak. Sarı-kırmızılılar bu turu geçmesi halinde 3. ön eleme turu ardından ise play-off oynayarak Devler Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçememesi durumunda ise Avrupa'da yoluna devam etme ihtimali çok yüksek.

AVRUPA'DA 6 MAÇ GARANTİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etmesi durumunda Avrupa Ligi elemelerinde yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılılar burada da başarıyı yakalayamazsa, Konferans Ligi'ne gidecek. Bu doğrultuda Galatasaray'ın sezon başında Avrupa'da en az 6 maç oynaması garanti.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde geç kalmak istemiyor. Sezonu erken açacak sarı-kırmızılılar yeni yıldızlarını Avrupa arenasındaki maçlara yetiştirmek istiyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakiplerinden bazıları: