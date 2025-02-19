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Şampiyonlar Ligi'nden elendiler, hocası çıldırdı: Gördüğüm en kötü penaltıcı

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin hayal kırıklığını yaşayan ekip Atalanta oldu. Club Brugge karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle turnuvaya veda eden İtalyan ekibinde Lookman'ın kaçırdığı penaltı geceye damga vurdu. Teknik direktör Gian Piero Gasperini, maç sonrası yaptığı açıklamada penaltı kaçıran Lookman için "Gördüğüm en kötü penaltıcı" dedi.

Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Teknik direktör Gian Piero Gasperini, maç sonrası yaptığı açıklamada özellikle kaçan penaltı ve ilk yarıda yenen üç golün belirleyici olduğunu vurguladı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ANLARIN OYUNU"

Gasperini, Sky Italia'ya verdiği demeçte, "Elbette bu sonuç büyük bir hayal kırıklığı, ancak rakibimize hakkını teslim etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi tamamen anlar ve detaylarla ilgili bir turnuva. Bugün de öyle oldu. İlk dakikalarda gol yedik, rakibimiz fırsatları çok iyi değerlendirdi. İlk yarıyı 3-0 geride kapatmamız büyük bir talihsizlikti, çünkü 1-2 olabilecek bir skordu. Maçın ikinci yarısında birçok pozisyon bulduk, ama değerlendiremedik" dedi.

PENALTI KRİZİ: "LOOKMAN ASLA ATMAMALIYDI"

Maçın kırılma anlarından biri, Ademola Lookman'ın kaçırdığı penaltıydı. Gasperini, basın toplantısında bu konuda oldukça sert açıklamalar yaptı. Gasperini, "Penaltıyı Lookman'ın atmaması gerekiyordu. Açıkçası, onun gördüğüm en kötü penaltıcılardan biri olduğunu söylemeliyim. Bu görev için belirlenen oyuncular De Ketelaere ve Retegui'ydi, ancak Lookman fazla özgüvenli davrandı. Tabii ki başkası da kaçırabilirdi ama bu hoş bir durum olmadı" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nden elendiler, hocası çıldırdı: Gördüğüm en kötü penaltıcı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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