Şampiyonlar Ligi'nde yenilen Mourinho'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler

Güncelleme:
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalarda Kerem Aktürkoğlu'nun eksikliğinin hissedilmediğini belirterek "Kerem'i unutun, Lukebakio iyi bir oyuncu" dedi. Fenerbahçe dönemine de değinen Mourinho, "Fenerbahçe'den sonra sakin bir hayatım vardı, Benfica'yı kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı" sözleriyle sarı-lacivertli camiayı kızdırdı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0'lık Chelsea yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarda hem Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu hem de Fenerbahçe dönemine göndermede bulunarak sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekecek sözler söyledi.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU UNUTUN"

"Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu arıyor mu?" şeklindeki soruya yanıt veren Jose Mourinho "Kerem artık burada değil. Benfica, Lukebakio'yu getirerek iyi bir iş yaptı, o iyi bir oyuncu. Hazırlık dönemi geçirmedi, ciddi bir sakatlık yaşadı ve sadece birkaç dakika oynayabildi. Şimdi geri dönüyor. Yani Lukebakio iyi bir oyuncu. Kerem'i unutun." dedi.

FENERBAHÇE'Yİ KIZDIRACAK SÖZLER

Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Benfica'ya imza attıktan sonra kendisini kutladığını belirtirken "Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayattım vardı, Portekiz ve Benfica'yı beklemiyordum. Bu teklifi kabul etmem ailemin yanına geri dönmekle ilgili değildi, çünkü ailem Londra'da. Benfica'ya gitmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı. Florentino Perez bana bir mesaj göndererek, 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi." açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

"Şampiyonluk kazanmaya devam etmek için isteğiniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Portekizli teknik adam "Daha da büyük. Chelsea'ye geldiğimde kimse benden bir şey beklemiyordu. Kariyerim öyle bir noktaya ulaştı ki, sanki işleri halletmek için sihir kullandığımı düşünüyorlar. Şampiyonluklar kazandıktan sonra Manchester United'dan ayrıldım, bir finale çıktıktan sonra Tottenham'dan ayrıldım, iki Avrupa finalinden sonra Roma'dan ayrıldım. Benim için asla yeterli değil. Buradaysam, kendime meydan okumayı, her gün en önde olmayı sevdiğim için buradayım. Bir sonraki maçı kazanmak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
