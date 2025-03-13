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Şampiyonlar Ligi'nde Vinicius Junior'dan olay hareket

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, Atletico Madrid'i seri penaltı atışları sonucu mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Maçın 115. dakikasında oyundan alınan Vinicius Junior, Atletico Madrid tribünlerine yaptığı hareketle tepki çekti. Vinicius Junior, kenara geldiğinde tribünlere "15" ve "0" işareti yaptı. Brezilyalı futbolcunun bu hareketi sonrası tribünler ayağa kalktı ve tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, Atletico Madrid'i seri penaltı atışları sonucunda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

YAPTIĞI HAREKET OLAY OLDU

Karşılaşmada 115 dakika sahada kalan Vinicius Junior, oyundan çıkarken Atletico Madrid tribünlerine yaptığı hareketle tepki çekti. Yerini Endrick'e bırakan Vinicius Junior, kenara geldiğinde tribünlere "15" ve "0" işareti yaptı. Bu hareket Real Madrid'in 15 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu, Atletico Madrid'in ise henüz hiç Devler Ligi şampiyonluğunun bulunmadığı anlamına geliyordu.

HERKES AYAĞA KALKTI

Brezilyalı futbolcunun bu davranışı sonrası Real Madrid yedek kulübesi arkasında bulunan Atletico Madrid taraftarlarının hepsi ayağa kalktı ve Vinicius Junior'a tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Vinicius Junior'dan olay hareket
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Haketmediği ödülü alamayınca zırlayan topçu değil miydi bu. sanki kendi kazanmış 15 kupayı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıKalazaR AstrangeR:

itici bir futbolcu müsveddesi, her hareketi olay sonra da bana ırkçılık yapılıyor diyor, eee sen de kaşınıyorsun.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Şimdi taraftar buna muz atsaydı ne olacaktı ?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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