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Fenerbahçe ve Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'ta eşleşti

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Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 1-0 yenerek play-off'a yükseldi ve Olimpik Lyon ile eşleşti. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise Kauno Zalgiris olabilir. Play-off maçları 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş karşılaşmaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş maçları sona erdi. Tur kapsamında 10 karşılaşma oynandı.

Fenerbahçe, sahasında 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak adını play-off turuna yazdırdı.

Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ise ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Sparta Prag'ı rövanş karşılaşmasında 3-0 yenerek turu geçti. Bu sonuçla Fenerbahçe ile Olimpik Lyon, Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşti.

İlk karşılaşmada Kauno Zalgiris'i 5-0 mağlup eden Dinamo Zagreb, rövanşta da rakibini 2-1 yenerek tur atladı. Bu sonuç, Beşiktaş'ı da yakından ilgilendirdi. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi elemesi halinde, play-off turundaki rakibi Kauno Zalgiris olacak.

Üçüncü eleme turunda Levski Sofya, Bodo/Glimt, Sabah, NEC Nijmegen, Hapoel Beer-Sheva, Slovan Bratislava ve Celje de tur atlayan diğer takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları 18-19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda alınan sonuçlar şöyle:

Sturm Graz - Fenerbahçe: 0-1 (0-2)

Kairat - Levski Sofya: 0-1 (0-1)

Bodo/Glimt - Union Saint-Gilloise: 3-2 (3-3)

Sabah - Aarhus: 4-0 (1-2)

Kauno Zalgiris - Dinamo Zagreb: 1-2 (0-5)

NEC Nijmegen - Olympiakos: 2-1 (0-0)

Kızılyıldız - Hapoel Beer-Sheva: 0-2 (0-1)

Celje - Ararat-Armenia: 2-0 (1-2)

Slovan Bratislava - Mjallby: 2-0 (2-1)

Olimpik Lyon - Sparta Prag: 3-0 (1-2)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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