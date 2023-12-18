Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile eşleti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Galatasaray'ın grubundan çıkan Kopenhag, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. İşte eşleşmeler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.
MAÇLAR ŞUBAT VE MART'TA
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar 13/14/20/21 Şubat tarihlerinde ikinci maçlar ise 5/6/12/13 Mart'ta oynanacak.
KOPENHAG MANCHESTER CITY İLE EŞLEŞTİ
Temsilcimiz Galatasaray'ın grubundan çıkan Kopenhag, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile kozlarını paylaştı.
İşte eşleşmeler;
- Porto-Arsenal
- Napoli-Barcelona
- Paris Saint-Germain-Real Sociedad
- Inter-Atletico Madrid
- PSV Eindhoven-Borussia Dortmund
- Lazio-Bayern Münih
- Kopenhag-Manchester City
- RB Leipzig-Real Madrid