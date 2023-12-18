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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile eşleti

18 Aralık 2023 14:29 Güncelleme: 14:33 Abone Ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Galatasaray'ın grubundan çıkan Kopenhag, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. İşte eşleşmeler...