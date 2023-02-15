Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar oynandı! Yıldızlar topluluğu PSG, evinde kaybetti

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar oynandı. Bayern Münih, yıldızlar topluluğu PSG'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. İtalya'daki maçta ise Milan, Tottenham'ı 1-0'lık skorla devirdi. Şampiyonlar Ligi'nde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda perde Fransa ve İtalya'daki maçlarla açıldı. Karşılaşmalardan önce ülkemizde ve Suriye'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Sahaya Türkçe ve Arapça "Yanınızdayız" pankartıyla çıkılırken, PSG taraftarları Türkiye ve Suriye bayrakları açtı.

PSG YIKILDI

Yıldızlar topluluğu PSG, evinde Bayern Münih'e kaybetti. Alman ekibi, 53. dakikada Coman'ın attığı golle maçtan galip ayrıldı.

MİLAN'IN GALİBİYETİ DIAZ'LA GELDİ

İtalya'da Milan ile Tottenham karşı karşıya geldi. Milan, maçı 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmadaki tek golü 7'nci dakikada Brahim Diaz kaydetti.