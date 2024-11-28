Şampiyonlar Ligi'nde bahis tartışmalarını başlatan gol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlarda 27 gol atıldı. Ancak Celtic-Club Brugge maçında atılan bir gol sosyal medyada tartışma yarattı. Celtic'in stoper oyuncusu Cameron Carter-Vickers'ın kendi kalesine attığı gol, geceye damga vurdu. Golün ardından Celtic oyuncuları saha içinde kısa bir toplantı yaptı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde dün gece birbirinden zevkli dokuz karşılaşma oynandı. Celtic- Club Brugge karşılaşmasında atılan gol ise geceye damga vurdu.
KENDİ KALESİNE ATTI
Öte yandan 1-1 berabere biten Celtic-Club Brugge karşılaşmasında enteresan anlar yaşandı. Celtic'in 26 yaşındaki stoper oyuncusu Cameron Carter-Vickers'ın kendi kalesine attığı gol, geceye damga vurdu.
TOPLANTI YAPTILAR
Maçın 26. dakikasında ceza sahasında sağ çaprazda topu kontrol eden Carter-Vickers, kalecisine geri pas atmak istedi. Ancak kaleci Schmeichel o esnada kalenin sağ tarafındaydı. Bu yüzen top direkt olarak ağlarla buluştu. Golün ardından Celtic oyuncuları saha içinde kısa bir toplantı yaptı.