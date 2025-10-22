Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde 3. Hafta Heyecanı: PSG ve Barcelona Gövde Gösterisi Yaptı

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynandı. PSG, Bayer Leverkusen'i 7-2 yenerken, Barcelona Olympiakos'u 6-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica ile yine kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı yaşanıyor.

9 maçın oynandığı salı akşamında 43 gol atılırken, PSG 7 gol, Barcelona ve PSV Eindhoven ise rakip filelere 6'şar gol yolladı.

Fenerbahçe teknik direktörlüğünü bıraktıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho devler liginde 2'ince kez kaybetti.

Portekizli hoca Benfica'nın başında çıktığı Chelsea maçından 1-0'lık yenilgi ile ayrılırken dün de Newcastle United'a karşı bir varlık gösteremedi ve 3-0 yenildi. Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşan Inter, sahadan 4-0 galip ayrılırken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 1 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Bayer Leverkusen - PSG: 2-7

Barcelona - Olympiakos: 6-1

PSV Eindhoven - Napoli: 6-2

Villarreal - Manchester City: 0-2

Union Saint-Gilloise - Inter: 0-4

Newcastle United - Benfica: 3-0

Arsenal - Atletico Madrid: 4-0

Kopenhag - Borussia Dortmund: 2-4

Kairat - Pafos FC: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
