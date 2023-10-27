Şampiyonlar Ligi müjdesi! Türkiye, UEFA sıralamasında farkı açtı

Avrupa'da boy gösteren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını oynamasının ardından 3'te 1 yapmış olmasına rağmen Türkiye, ülke puanı sıralamasında 9. basamaktaki yerini perçinledi.

FARKI AÇTIK

Temsilcilerimizden sadece Fenerbahçe galibiyet alırken, Galatasaray ve Beşiktaş sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ancak 10. sıradaki İskoçya'nın takımlarının kötü sonuçları nedeniyle Türkiye, puan farkını 0.1 daha açtı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILMA ŞANSI

Türkiye, UEFA sıralamasında sezonu ilk 10'da tamamlaması durumunda 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

UEFA sıralaması şöyle: