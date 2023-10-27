Şampiyonlar Ligi müjdesi! Türkiye, UEFA sıralamasında farkı açtı
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Temsilcilerimizin Avrupa'da 3. hafta maçlarını tamamlamasıyla birlikte ülke puan sıralamasında 9. basamaktaki yerimizi sağlamlaştırdık. Sadece Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Türkiye, İskoç takımlarının kötü performansı sonrası farkı 0.1 artırdı. Sezonu ilk 10'da tamamlamamız durumunda 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.
Avrupa'da boy gösteren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını oynamasının ardından 3'te 1 yapmış olmasına rağmen Türkiye, ülke puanı sıralamasında 9. basamaktaki yerini perçinledi.
FARKI AÇTIK
Temsilcilerimizden sadece Fenerbahçe galibiyet alırken, Galatasaray ve Beşiktaş sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ancak 10. sıradaki İskoçya'nın takımlarının kötü sonuçları nedeniyle Türkiye, puan farkını 0.1 daha açtı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILMA ŞANSI
Türkiye, UEFA sıralamasında sezonu ilk 10'da tamamlaması durumunda 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.
UEFA sıralaması şöyle:
- İngiltere: 93.178
- İspanya: 79.614
- İtalya: 75.855
- Almanya: 73.624
- Hollanda: 57.100
- Fransa: 56.331
- Portekiz: 49.816
- Belçika: 41.800
- Türkiye: 35.350
- İskoçya: 32.650
- Avusturya: 31.000
- İsviçre: 30.775
- Çekya: 28.300
- Danimarka: 28.200
- Norveç: 27.875