Haberler

Şampiyonlar Ligi maçını izlemeye gittiler! Önce gözaltına alındılar, sonra da şehirden gönderildiler

Şampiyonlar Ligi maçını izlemeye gittiler! Önce gözaltına alındılar, sonra da şehirden gönderildiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Napoli maçı öncesinde Eindhoven'da 180 Napoli taraftarı gözaltına alındı ve şehirden uzaklaştırıldı. Hollanda güvenlik güçleri, maçın taraftar olaylarına gebe olabileceği gerekçesiyle yüksek riskli olarak değerlendirdi ve toplanma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle taraftarları gözaltına aldı. Taraftarların biletleri iptal edildi ve şehir dışına gönderildi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki PSV- Napoli maçı öncesinde Eindhoven kentine giden 180 İtalyan taraftarın önce gözaltına alındığı ardından da şehirden uzaklaştırıldığı bildirildi.

180 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Hollanda temsilcisi PSV ile İtalya'nın Napoli takımı arasında bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde dün akşam Eindhoven kentinde İtalyan taraftarlar için hareketli saatlerin yaşandığı belirtildi. Hollanda güvenlik güçlerinin, bu maçı taraftar olaylarına gebe olabileceği gerekçesiyle yüksek riskli olarak değerlendirdiği, bu nedenle de kentte bu müsabakaya yönelik ilan edilen toplanma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dün gece saatlerinde 180 Napoli taraftarını gözaltına aldığı kaydedildi.

BİLETLERİ İPTAL EDİLİP ŞEHİRDEN GÖNDERİLDİLER

Taraftarların geçerli biletlerinin iptal edildiği ve haklarında şehir dışına çıkarılmaları kararı verilerek, şehirden uzaklaştırıldıkları ifade edildi. İtalyan Rainews24'ün haberinde de Hollanda güvenlik güçlerinin, önce "İtalyan taraftarların bazı taşkınlıklara yol açtığını" belirten bir açıklama yaptığı, daha sonra bunu düzelterek, "önleyici tedbir çerçevesinde İtalyan taraftarlara yönelik bu kararı aldığı" aktarıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili İtalya'nın Lahey'deki büyükelçiliğinin devrede olduğunu belirterek, "Bu akşamki futbol maçından önce Eindhoven'da kontrol için durdurulan Napoli taraftarlarının durumunu takip ediyorum. Hollanda polisi, biletsiz taraftarları geri çevirecek." ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansına konuşan 180 taraftar arasında yer alan Fabio ise "Bizi, maç için satın aldığımız bilet olmasına rağmen geri gönderdiler. Şehre vardığımızda polis etrafımızı sardı ve bizim kentten ayrılmamız gerektiğini söyledi. Bize suçluymuşuz gibi davrandılar." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
EuroLeague'den skandal karar! Avrupa'daki temsilcilerimiz İsrail'e gidecek

Skandal karar! Avrupa'da mücadele eden takımlarımız İsrail'e gidecek
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Karşıyaka'nın yaklaşık 30 yıldır devam eden stat hayali gerçek oluyor

113 yıllık kulübün yaklaşık 30 yıldır süren stat hayali gerçek oluyor
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Kuyumcuda suçüstü yakalanan hırsız, avukata dakikalarca yalvardı

Suçüstü yakalandı, müşterinin tek cümlesiyle yalvarmaya başladı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.