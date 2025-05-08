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Şampiyonlar Ligi'ne gölge düşüren anlar! Arabaları yaktılar, sokakları yıktılar

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Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'i yenerek finale çıkmasını kutlayan taraftarlar, Paris'in bir bölümünü kaosa sürükledi. Kutlamalar sırasında bilinmeyen bir nedenle bir araba kalabalığın içine daldı. Taraftarlar, aracın sürücüsünü dışarı çekerek aracı ateşe verdi. Olaylar sırasında toplamda 43 kişi gözaltına alındı. Sürücünün durumu ve gözaltına alınıp alınmadığı ise belirsiz.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal'i 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, finale yükselerek büyük sevinç yaşadı. Ancak Paris sokaklarındaki kutlamalar kısa sürede şiddete dönüştü.

ARABALARI ATEŞE VERDİLER

Kalabalık kutlamalar sırasında bilinmeyen bir nedenle bir araç taraftarların arasına daldı. Öfkelenen kalabalık aracı kovalayıp sürücüyü dışarı çıkardı ve aracı ateşe verdi. Le Parisien'in haberine göre araç, olay yerinden birkaç metre uzakta tamamen yanmış halde bulundu. Sürücünün gözaltına alınıp alınmadığı ise bilinmiyor.

43 KİŞİ GÖZALTINDA

Gece boyunca yaşanan olaylarda 43 kişinin gözaltına alındığı, bazı polislerin de saldırıya uğradığı bildirildi. PSG, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'ne gölge düşüren anlar! Arabaları yaktılar, sokakları yıktılar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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