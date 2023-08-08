Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Yunanistan'da ortalık savaş alanına döndü! 1 taraftar hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle bir AEK taraftarı hayatını kaybetti. Bunun üzerine UEFA, iki maçı da seyircisiz oynatma kararı aldı.