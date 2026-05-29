Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde Kupa Yarın Sahibini Bulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu şampiyonu, yarın Budapeşte'de PSG ile Arsenal arasında oynanacak final maçıyla belli olacak.

(ANKARA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 yılı şampiyonu. Fransa'nın PSG ve İngiltere'nin Arsenal takımları arasında yarın Budapeşte'te oynanacak final maçıyla belli olacak.

Son şampiyon PSG'nin üst üste ikinci, Arsenal'in ise ilk şampiyonluğunu elde etmek için Puşkaş Arena'da sahaya çıkacakları maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Maçı Almanya'dan Daniel Siebert yönetecek. Yardımcı hakemlerin Jan Seidel ve Rafael Foltyn olduğu maçta Robert Schröder VAR hakemi olarak görev yapacak.

PSG, geçen sezon İtalya'nın Inter takımını 5-0 yenerek ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırmıştı. Takım 2020'deki finalde ise Almanya'nın Bayern Münih takımına 1-0 mağlup olmuştu.

Arsenal ise 20 yıl önce Şampiyonlar Ligi Finali oynamış ve Barcelona'ya 2-1 kaybetmişti.

İki takım bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, 2'şer galibiyet 3 de beraberlik elde ettiler.

Kaynak: ANKA
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ben bu ülkeye dolar getiriyorum' diyerek uçakta olay çıkardı

"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
Tapusu olanlar dikkat, son 3 gün! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti

Tapusu olanlar dikkat! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti

Haberi alan hastaneye koştu! Sadece 16 yaşındaydı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı

Güllü'nün kızı hayli değişmiş! Cezaevinden fotoğraf geldi
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor

Evleniyorlar!
Hamdi Ulukaya'dan 24 Erzincanspor'a dev sponsorluk

O şehrin takımına rekor sponsorluk: 2 seneye Süper Lig'e çıkabilirler
Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı

1 tane zeytine dudak uçuklatan fiyat! Satıcının savunması da akılalmaz