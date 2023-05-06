Şampiyon voleybolcular yemekte ağırlandı

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve iş insanı Hüseyin Şenay, geride kalan hafta Çanakkale'de düzenlenen 2. Lig'e terfi müsabakalarında şampiyon olan ve TVF Kadınlar 2. Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nı yemekte ağırladı.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve iş insanı Hüseyin Şenay, geride kalan hafta Çanakkale'de düzenlenen 2. Lig'e terfi müsabakalarında şampiyon olan ve TVF Kadınlar 2. Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nı yemekte ağırladı. Özkasap ve Şenay, tamamen altyapı kadrosuyla elde edilen bu başarıdan dolayı Manisa BBSK yönetimi, teknik heyet ve takımı tebrik etti.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve iş insanı Hüseyin Şenay, Şenaylar Petrol'de düzenlenen yemekte Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon olarak TVF 2. Ligine yükselen voleybol Takımı'nı ağırladı. Manisa BBSK Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Voleybol Branş Sorumlusu Metin Memiş, yönetim kurulu üyeleri Ali Caner Vatansever, Engin Altun ve Ersoy Arslan da yemekte yer aldı. Tekirdağ'da düzenlenen ilk etap maçlarını kayıpsız atlatan devamında Çanakkale'de gerçekleştirilen 2. Lig'e Terfi Müsabakalarıanda karşılaştığı iki takımı da yenerek şampiyon olan takımın Manisa'da mutluluk oluşturduğunu belirten Özkasap ve Şenay, 2. Lig'e yükselen takımı tebrik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa BBSK yönetimi iş birliğinde şehre önemli başarıların kazandırıldığını ifade eden Özkasap ve Şenay, önümüzdeki sezonda başarılar diledi. - MANİSA