Şampiyon sporculardan Başkan Atabay'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyon sporculardan Başkan Atabay'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Şampiyon sporculardan Başkan Atabay'a ziyaret

Çeşitli turnuvalarda ödül kazanan Didim Tenis Kulübü'nün minik sporcuları ve antrenörleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

Çeşitli turnuvalarda ödül kazanan Didim Tenis Kulübü'nün minik sporcuları ve antrenörleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti. Başkan Atabay, minik sporcuları tebrik ederek hediyeler verdi.

Spora yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar ile Didim'den bir çok şampiyon sporcu çıkmasına destek olan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, çeşitli şehirlerde düzenlenen turnuvalarda dereceye giren Didim Tenis Kulübü oyuncularını makamında ağırladı.

Ziyarette Başkan Atabay, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen turnuvada dereceye giren Adas Turan Efe, Ömer Efe Vela, İlkim Sidar Kara ve Mert Can ile Aydın'da düzenlenen turnuvada dereceye giren Enes Akbalaban, Ece Damla Salabaş ve Eymen Torun'u tebrik ederek hediyeler verdi.

Ziyarette minik sporculara Didim Tenis Kulübü Başkanı Seyhan Heb ile antrenörleri de eşlik etti. Heb, desteklerinden dolayı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür ederek plaket verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Deniz Atabay Aydın Tenis Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title