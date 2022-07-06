Şampiyon sporculardan Başkan Atabay'a ziyaret

Çeşitli turnuvalarda ödül kazanan Didim Tenis Kulübü'nün minik sporcuları ve antrenörleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti. Başkan Atabay, minik sporcuları tebrik ederek hediyeler verdi.

Spora yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar ile Didim'den bir çok şampiyon sporcu çıkmasına destek olan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, çeşitli şehirlerde düzenlenen turnuvalarda dereceye giren Didim Tenis Kulübü oyuncularını makamında ağırladı.

Ziyarette Başkan Atabay, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen turnuvada dereceye giren Adas Turan Efe, Ömer Efe Vela, İlkim Sidar Kara ve Mert Can ile Aydın'da düzenlenen turnuvada dereceye giren Enes Akbalaban, Ece Damla Salabaş ve Eymen Torun'u tebrik ederek hediyeler verdi.

Ziyarette minik sporculara Didim Tenis Kulübü Başkanı Seyhan Heb ile antrenörleri de eşlik etti. Heb, desteklerinden dolayı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür ederek plaket verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor