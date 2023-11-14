Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na sürpriz bir ziyarette bulunarak şampiyonluk kupasını takdim etti. Başkan Tahmazoğlu, takımı tebrik etti ve destekleri için teşekkür etti.

- Şampiyon Şahinbey Ampute'den, Başkan Tahmazoğlu'na kupa sürprizi

Başkan Tahmazoğlu, Avrupa şampiyonu Şahinbey Ampute'yi tebrik etti

GAZİANTEP - Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute Futbol Takımı, şampiyonluk kupası ile takımın onursal başkanı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na sürpriz yaptı. Tahmazoğlu, şampiyonlar ligi şampiyonu Şahinbey Ampute'yi tebrik etti.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi final maçında Polonya ekibi Wisla Krakow'u 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, takımın onursal başkanı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na sürpriz bir ziyarette bulundu. Başkan Tahmazoğlu'na şampiyonluk kupasını götüren Şahinbey Ampute, destekleri için teşekkür etti.

Mehmet Tahmazoğlu: "Türkiye Ampute Milli Takımı'nın omurgasını da Şahinbey Ampute Futbol Takımı oluşturuyor"

Türkiye Ampute Milli Takımı'nın başarılarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın büyük pay sahibi olduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Ampute Futbol Takımımız kurulduğu günden beri Şahinbey Belediyemizin destekleriyle kulüp yöneticilerimiz, futbolcularımız ve antrenörlerimiz büyük bir gayret sarf ediyorlar. Bugüne kadar Şahinbey Ampute Futbol Takımımız 4 defa Türkiye Kupası, 3 defa Türkiye Süper Lig şampiyonu, 2 defa Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kupasını kazandı. Yani başarılarına başarı katıyor. Özellikle engellilerden oluşan sahalarda bu şekilde başarı göstermesi bizi de gerçekten gururlandırıyor. Büyük bir fedakarlık, azim, gayret ve inanmışlık var. Türkiye Ampute Milli Takımı'nın omurgasını da Şahinbey Ampute Futbol Takımı oluşturuyor. Türk Ampute Milli Takımı hem dünya hem de Avrupa şampiyonu oldu. Bu alanda Türkiye gerçekten kendisini dünyada ispatlamış durumdadır. Bu şampiyona İspanya'da yapıldı. O şampiyonluğa katılan 8 takım arasında 29 gol atıp, sadece 3 gol yiyerek namağlup şekilde Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonasu olan Şahinbey Ampute Futbol Takımımızı kutluyorum. Güzel bir başarı, Türkiye'mize ve Gaziantep'imize yakıştı. Hayırlı olsun diyorum" dedi.

Cuma Güzel: "Amputenin amiral gemisi Şahinbey Belediyesi'dir"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel ise, "Biz inanmıştık. Maça çıkmadan önce başkanımız bizleri hiç yalnız bırakmadı. Sürekli arayarak bizlere moral verdi. Biz de inanmışlığımızı söylemiştik. Kupayı getireceğimizi söyledik. Allah'ın izniyle biz de arkadaşlarımızla inandık, 'biz bunu alacağız' dedik. Onlar da beni mahcup etmediler ve kupayı getirdik. Kupamız Türkiye'mize, Şahinbey'imize hayırlı olsun. Biz inşallah bu sporu bu gayret ve destekler devam ettiği müddetçe Türkiye'de en iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Amputenin amiral gemisi Şahinbey Belediyesidir" ifadelerini kullandı.

Fatih Karakuş: "3 değil, 4-0 olsa bile biz orada galip geleceğimizi biliyorduk"

Şahinbey Ampute Futbol Takımı ve Ampute Futbol Milli Takımı Antrenörü Fatih Karakuş ise, "Biz de biliyorduk Polonya'nın iyi bir takım olduğunu ama bizler de neyimiz iyi, neyimiz kötü olduğunu konuştuk. Zor bir iklim, zor bir maç. Oyuncularımıza tek tek; 'Arkadaşlar biz Gaziantep, Şahinbey ve Türkiye için buradayız' dedik. Ben de onların ellerinden geleni yapacağından adım kadar emindim. Sahaya çıktık, 2-0 oldu ama ben şunu söyleyeyim. 3 değil, 4-0 olsa bile biz orada galip geleceğimizi biliyorduk. Başkanımızdan Allah razı olsun. 2-3 yıl değil, 13 yıldır yanımızda" diye konuştu.