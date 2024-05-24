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İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi

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Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, izleyenleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, "Madrid onu sık sık oynatırsa, bu çocuk durdurulamaz olabilir, çok iyi" sözleriyle Arda'dan övgüyle bahsetti. Öte yandan Bernardo Silva'nın yerine oyuncu arayan İngiliz ekibi, genç futbolcu için sürpriz bir girişimde bulunabilir.

İspanyol devi Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Arda Güler, performansıyla İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City teknik patronu Pep Guardiola'yı da kendine hayran bıraktı.

"BU ÇOCUK DURDURULMAZ"

İspanyol Defensa Central'in haberine göre; teknik heyetiyle yaptığı görüşmelerde Arda'yı öven Guardiola, "Madrid onu sık sık oynatırsa, bu çocuk durdurulamaz olabilir, çok iyi" ifadelerini kullandı.

Şampiyon hocayı bile şaşırttı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi

CITY'DEN ARDA HAMLESİ GELEBİLİR

Haberde, Takımın önemli isimlerinden Bernardo Silva'nın yerine oyuncu arayışları bulunan Manchester City'nin önümüzdeki dönemde milli yıldızımız Arda'yı gündemine alması beklendiği ve genç oyuncunun takımıyla olan kontratının 2029 yazına kadar devam ettiği bilgisine yer verildi.

Şampiyon hocayı bile şaşırttı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi

ARDA'NIN MADRID PEFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 5'i ilk 11 olmak üzere 12 maça çıktı. Son dönemde daha fazla süre alan Arda, bu sezon sahada kaldığı 379 dakikaya 6 gol sığdırmayı başardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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