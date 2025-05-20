İnanılmaz rakam! Galatasaray'ın son 48 saatte kasası doldu taştı

İnanılmaz rakam! Galatasaray'ın son 48 saatte kasası doldu taştı
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İnanılmaz rakam! Galatasaray'ın son 48 saatte kasası doldu taştı
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Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, 48 saat içinde 250 binden fazla ürün satarak 3,5 milyon euro ciro yaptı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, 48 saat içinde 3.5 milyon euro (yaklaşık 155 milyon lira) ciro yaptı.

5 YILDIZLI ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNDU

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 36. haftasını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider kapattı. "Cimbom" böylece ligde üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyon olmayı garantiledi. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak sezonu çifte kupayla kapatacak Galatasaray, bu başarısını mağazacılık gelirleriyle taçlandırdı. Şampiyonluğun garantilendiği 18 Mayıs Pazar gününe hazırlıklı giren sarı-kırmızılı kulüp, hızlı bir aksiyonla 5 yıldızlı ürünleri satışa sundu.

250 BİNDEN FAZLA ÜRÜN SATTI

Galatasaray Mağazacılık AŞ, pazar günü öğlen saatlerinden bugün öğlene kadar geçen 48 saatte büyük bir gelir elde etti. Bu sürede 7 farklı şampiyonluk tişörtünün yanı sıra 5 yıldızlı forma, farklı ebatlarda bayrak, şapka, atkı, bardak ve anahtarlıkları raflara çıkaran Galatasaray, 250 binden fazla ürün sattı.

48 SAATTE 3.5 MİLYON EUROLUK CİRO

Yüksek karlılık oranı olan ürünleri taraftarıyla buluşturan kulüp, 48 saatlik süreçte 3.5 milyon euro (yaklaşık 155 milyon lira) ciro yaptı. Kısa sürede büyük bir geliri kulübün kasasına koyan Galatasaray Mağazacılık AŞ, Yenikapı'da yapılması planlanan şampiyonluk kutlaması için hazırlıklara başladı. Mağazacılık yetkilileri, Yenikapı'da kurulacak GS Store'da büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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