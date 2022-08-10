Şampiyon Demirezen'den, Rektör Kuş'a teşekkür ziyareti

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, profesyonel kariyerinde bir galibiyete daha imza atan Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. milli boksör Ali Eren Demirezen'i makamında kabul etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, profesyonel kariyerinde bir galibiyete daha imza atan Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. milli boksör Ali Eren Demirezen'i makamında kabul etti.

ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da düzenlenen ve Türkiye'de de televizyon ekranlarından canlı yayınlanan profesyonel boks müsabakasında, Polonyalı rakibi Adam Kownacki'yi mağlup ederek yeni bir zafere daha imza atan Demirezen, kendisine verdiği destekler dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen'i galibiyeti dolayısıyla tebrik ederken, uluslararası platformlarda Balıkesir Üniversitesini, Balıkesir'i ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söylediği milli sporcunun başarıyla gurur duyduklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, konuğuna ziyareti dolayısıyla teşekkür ederken, kariyerinde de başarılar diledi. - BALIKESİR