Şampiyon boksör Demirezen'e rektör Kuş'tan tebrik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyon boksör Demirezen'e rektör Kuş'tan tebrik

Şampiyon boksör Demirezen'e rektör Kuş'tan tebrik

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ABD'de yapılan ağır sıklet boks müsabakasında Polonyalı rakibi Adam Kownacki'yi mağlup eden Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen'i tebrik etti.

 - Güncelleme:

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ABD'de yapılan ağır sıklet boks müsabakasında Polonyalı rakibi Adam Kownacki'yi mağlup eden Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen'i tebrik etti.

Balıkesir Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapan ve aynı zamanda boks kariyerini sürdüren Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, son maçından da galibiyetle ayrıldı. ABD'nin New York kentinde düzenlenen ağır sıklet boks maçında, milli boksör Ali Eren Demirezen, Polonyalı rakibi Adam Kownacki'yi mağlup etti.

Balıkesir Üniversitesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz akademisyenlerinden Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleştirilen profesyonel boks müsabakasında Polonyalı rakibi Adam Kownacki'yi mağlup ederek yeni bir başarıya daha imza attı. Televizyondan canlı yayınlanan maçta Demirezen, bir kez daha üniversitemiz, Balıkesir ve ülkemizin gururu olurken, Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş da şampiyon boksörü, başarısından dolayı tebrik etti" denildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri Ali Eren Demirezen Balıkesir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title