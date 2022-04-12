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Şampiyon bayan futbol takımından protokol ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şampiyon bayan futbol takımından protokol ziyareti

Aslan Gençlik Spor Kulübü Bayan Futbol takımı Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti.

KİLİS (İHA) - Aslan Gençlik Spor Kulübü Bayan Futbol takımı Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti.

Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Aslan Gençlik Spor Kulübü Bayan Futbol takımı Vali Recep Soytürk'ü, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ve Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Selim Kara ile birlikte ziyaret ettiler. Vali Soytürk, Adıyaman ve Erzurum'daki finallerde şampiyon olarak Kilis'i temsilen Ankara'da T.B.M.M. 'de düzenlenecek olacak Türkiye birinciliği finallerine katılmaya hak kazanan Aslan Gençlik Spor Kulübü Bayan Futbol takımını makamında kabul etti. Aslan Gençlik Spor Kulübü Bayan Futbol takımı daha sonra Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret ettiler. Vali Soytürk ile Belediye Başkanı Ramazan, Bayan Futbol takımı başarılarından dolayı tebrik ettiler. - KİLİS

Şampiyon bayan futbol takımından protokol ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Spor

Recep Soytürk, gençlik, Futbol, Kilis, Spor, Haberler

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