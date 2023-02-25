Sampdoria kulüp binasına kesik domuz başı bırakıldı! Notu okuyan yetkililer hemen alarma geçti
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İtalya Serie A'da 23. hafta sonunda 11 puanla 19. sırada bulunan Sampdoria'da taraftarlar, kulüp binası önüne tüyler ürperten bir not ile birlikte kutu içerisinde kesik domuz başı bıraktı. Kulüp başkanı Massimo Ferrero ve yardımcısı Antonio Romei tehdit eden taraftarların yazdığı notta, "Sıradaki kafalar sizinki olacak." ifadeleri yer aldı. Gelişmeler üzerine hemen harekete geçen yetkililer kulüpte güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı
Kötü gidişat karşısında kazan kaldıran İtalyan ekibi Sampdoria'nın taraftarları, kulüp başkanı Massimo Ferrero ve yardımcısı Antonio Romei'ye korkunç bir tehditte bulundu.
"SIRADAKİ KAFALAR SİZİNKİ OLACAK"
Taraftarlar, kulüp binası önüne kutu içerisinde kesik domuz başı ile bir not bıraktı. Kulüp başkanı Massimo Ferrero ve yardımcısı Antonio Romei tehdit eden taraftarların yazdığı notta, "Sıradaki kafalar sizinki olacak." ifadeleri yer aldı.
SAMDORİA LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI
İtalya Serie A'da 23. hafta sonunda Sampdoria, 11 puanla 19. sırada yer alıyor. 20 takımlı ligde küme düşmeme mücadelesi veren Sampdoria'da uzun süredir, taraftarlar yönetime kötü gidişattan dolayı tepki gösteriyor.
Kulüp binası önüne bırakılan kesik domuz başı ve not: