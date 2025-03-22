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Sami Uğurlu'nun koltuğu hemen doldu

Sami Uğurlu'nun koltuğu hemen doldu
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Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdıktan iki gün sonra Joao Pereira'nın göreve getirildiğini duyurdu.

Süper Lig ekibi Alanyaspor'un yeni hocası belli oldu. Akdeniz ekibi, Sami Uğurlu ile yolların ayrılmasından iki gün sonra Joao Pereira'yı takımın başına getirdi. Alanyaspor'dan "Corendon Alanyasporumuza hoş geldin Joao Pereira" denildi. Öte yandan sözleşmenin 1,5 yıllık olduğu bildirildi.

AMORIM'DEN SONRA KOLTUĞU DEVRALMIŞTI

Sporting CP'nin B takımında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam, Ruben Amorim'in Manchester United'a gitmesinin ardından kısa bir süre Sporting CP'yi de çalıştırmıştı. Sporting CP, Pereira yönetiminde 8 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Pereira, Rui Borges'in Portekiz devinin başına geçmesinin ardından B Takımı'na geri dönmüştü.

Sami Uğurlu'nun koltuğu hemen doldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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