Sami Uğurlu'nun koltuğu hemen doldu

Süper Lig ekibi Alanyaspor'un yeni hocası belli oldu. Akdeniz ekibi, Sami Uğurlu ile yolların ayrılmasından iki gün sonra Joao Pereira'yı takımın başına getirdi. Alanyaspor'dan "Corendon Alanyasporumuza hoş geldin Joao Pereira" denildi. Öte yandan sözleşmenin 1,5 yıllık olduğu bildirildi.

AMORIM'DEN SONRA KOLTUĞU DEVRALMIŞTI

Sporting CP'nin B takımında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam, Ruben Amorim'in Manchester United'a gitmesinin ardından kısa bir süre Sporting CP'yi de çalıştırmıştı. Sporting CP, Pereira yönetiminde 8 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Pereira, Rui Borges'in Portekiz devinin başına geçmesinin ardından B Takımı'na geri dönmüştü.