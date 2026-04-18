Haberler

Sami Uğurlu: "Biz ligde kalacağımıza inanıyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Konyaspor’a 2-0 mağlup oldukları maç sonrası ligde kalacaklarına inandıklarını belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Konyaspor mağlubiyetini ardından, "Bizim için çok kolay değil ancak biz ilk günden beridir söylediğimiz gibi biz ligde kalacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımız ve taraftarlarımıza inanıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Öncelikle bizim için çok zor bir maç olacağını biliyordum. Sonuç olarak ligin en iyi futbolcularına sahip bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Hazırlıklarımızı da ona göre yaptık. İlk 5-6 dakika sonrasında birebir eşleşmeleri tam saha olarak stoperleri öne çıkararak birebir eşleşme kazanacağımız toplar sonrası ikinci ve üçüncü bölge tam varyasyonuyla sonuca gitmek istedik. İlk yarı bizde bir yada iki pozisyona girdik anca ikinci yarı biraz daha iyi başladığımızı söyleyebilirim. Özellikle ilk 15 dakika sonra elimize geldiği ilk topta savunma arkasında yapılan koşu merkez orta saha arkasına yaptığı koşu ile gol yedik. Sonra yaptığımız oyuncu değişikliğiyle o noktada yoğunlaştık. Orada daha kalabalık şekilde gitmek istedik. Daha sonra 6-7 oyuncuyla da o bölgede kalmak istedik. Bu tip sonuçlarda bu gibi sorunları zaman zaman yaşıyoruz. Bugün de olanlardan bir tanesi buydu. Şu an önümüzde 4 maç kaldı. Bizim için çok kolay değil ancak biz ilk günden beridir söylediğimiz gibi biz ligde kalacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımız ve taraftarlarımıza inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek

Gözaltına alınan eski Vali, Tunceli'ye değil o ile götürülecek
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak

Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Seri 6 maça yükseldi! Konyaspor'un iyi gidişatı sürüyor

Bu takımı kim durduracak?
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto

Tribünlerden olağanüstü tepki! Taraftarlar yıldız ismi topa tuttu
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş