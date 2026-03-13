Sami Uğurlu: 'Bugün unutmak isteyeceğimiz bir akşam'

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Gaziantep FK mağlubiyeti ardından, "Bugün unutmak isteyeceğimiz bir akşam. Bundan sonra en iyisini ortaya koyacağız. Bu takımın ligde kalacağına da sonuna kadar inanıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep Fk'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Oyun olarak hiçbir şey yoktu. Çok daha iyi oynamamız gereken bir maçtı. 60. dakikaya kadar 0-0 gelen bir maç, 20 dakika içerisinde takımın bu kadar dağılması bizim de beklediğimiz bir şey değildi. İlk yarı özelinde de ortaya koyduğumuz bir oyun yoktu. Rakip açısından ekstra üzerimize geldikleri, bizi zorladıkları konusunda net bir şey söyleyemem ama özellikle bizim kendi oyunumuz, kendi mücadelemiz bizim için hayal kırıklığı. Kalan maçlarımızda bu mücadelenin çok daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunu başarabileceğimiz de düşünüyoruz. Daha öncesinde bu takım bunu gösterdi. Bazen ligde bu tarzda maçlar oluyor. Bunun da tek sorumlusu benim. Takımın başındaki biri olarak burada hem oyuncuların çok daha istekli ve arzulu oynaması gerekiyordu. Çünkü bizim için hayati önem taşıyan maçlardan bir tanesiydi. Bunu gerçekleştiremedik. Hem camiamızdan hem de taraftarlarımızdan bunun için özür diliyoruz. Bundan sonraki maçlarda bizim istediğimiz, beklediğimiz, düşündüğümüz oyunun tamamını 90 dakika sahaya yansıtmamız gerekiyor. Biz çünkü her seferinde ligde kalacağımızı söylüyoruz. Ligde kalabilmemiz için daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bugün unutmak isteyeceğimiz bir akşam. Bundan sonra en iyisini ortaya koyacağız. Bu takımın ligde kalacağına da sonuna kadar inanıyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı