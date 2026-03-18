Sami Uğurlu: 1 puan almak hem moral hem de puan tablosu açısından çok önemliydi

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 27'nci hafta maçında konuk olduğu RAMS Başakşehir FK'yla 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Sami Uğurlu, "18 Mart vesilesiyle başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi tekrar anmak istiyoruz. Bu vatan için onlara minnettarız ve bunu her zaman dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Geçen haftadan beklemediğimiz bir mağlubiyet almıştık. Burada mutlak puan almamız gereken bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Kadro kalitesi çok iyi ve kadro derinliği gerçekten belki de ligin en derin kadrosuna sahip takımı diyebilirim Başakşehir için. Net olarak baktığınızda dört tane kaliteli santrforları var ki dördüncü oyuna giren en son Nano da Costa. Keşke bizde olsaydı üç hafta önce ligde kalmayı garantilerdik. Böyle bir takıma karşı oyun üstünlüğünü elde etmek kolay değil. Galatasaray ile birlikte belki de topa en fazla hükmeden takım, belki de onlardan daha fazla top oynamayı seviyorlar ve istiyorlar. Onlara karşı üstünlük sağlamak çok kolay değil. Bizim için maç öncesinde de söylediğimiz gibi ciddi şekilde mücadele etmemiz, her şeyimizi ortaya koymamız gereken bir maçtı. Hem moral açısından bizim için çok değerli hem de Başakşehir deplasmanından aldığımız 1 puan, ligin sonunu etkileyecek ve belirleyecek puanlardan bir tanesi. Maçta çok fazla pozisyon olduğunu söyleyemeyiz. Bizim yaptığımız savunma bunda etkili olabilir. Başakşehir duran toplardan ve taç atışlarından çok gol arayan oyunculara sahip bir ekip. Bizim burada temaslı ve agresif oynamamız gerekiyordu ve bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Mücadele açısından, başlayan ve sonradan giren her oyuncumuz yüzde 100'ü ile sonuna kadar her şeyini verdi. Buradan 1 puan almak hem moral hem puan tablosu açısından çok önemliydi, bunun için mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı