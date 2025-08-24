Samet Gümüş, 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Samet Gümüş, 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa şampiyonu boksör Samet Gümüş, 2025 Dünya Boks Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdürüyor. Kastamonu'daki kampında sıkı antrenmanlar yaparak altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Avrupa şampiyonu milli boksör Samet Gümüş, 2025 Dünya Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 24 yaşındaki Samet, eylül ayında Liverpool'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Samet, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

Samet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 kilogramda ringe çıktığını söyledi. Dünya Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını anlatan Samet, "Avrupa şampiyonuyum. Hedefimiz şu anda dünya şampiyonası var. Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. 5 Eylül'de 2025 Dünya Boks Şampiyonası başlıyor. İnşallah dünya şampiyonluğu madalyamı alıp Türkiye'mize armağan edeceğim. Evimize döneceğiz." dedi.

"İngiltere'de de en iyi şekilde Türkiye'mizi temsil edip altın madalyayı getireceğiz"

Uzun bir kamp süreci geçirdiklerini anlatan Samet, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 aydır çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'da bir kampımız daha olacak. Ondan sonra inşallah İngiltere'ye yolculuğumuz başlıyor. İngiltere'de de en iyi şekilde Türkiye'mizi temsil edip altın madalyayı getireceğiz. Şu anda takım olarak çok hazırız. Hocalarımız bizimle bizzat ilgileniyorlar. Odaklandık, inşallah madalya için çabalayacağız."

Samet Gümüş, sonuna kadar mücadele edeceğini ifade ederek, "Bizi destekleyenler de bize inanıyor. İnşallah onların inançlarını boşa çıkartmayız. Çok uzun süredir mücadele veriyoruz. Biz inanıyoruz. Bizi destekleyenlerin inancını da boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor
Hakem Kurulu memur zammı için 2. kez toplandı

Milyonların gözü bu toplantıda! Zam oranı ilk kez masaya geldi
ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu

ABD'den gündeme oturan hamle! Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu
Çerçioğlu'ndan İzmir adaylığı iddialarına yanıt

AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'ndan kulisleri sarsan iddiaya yanıt
Süper Lig'in eski yıldızı Elneny, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi

3 çocuğunun annesi, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu

Menajeri, Barış Alper'in Galatasaray'daki maaşını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.