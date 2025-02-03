Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Çaykur Rizespor oyuncusu Samet Akaydin, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"EŞİT KOŞULLARDA FARKLI SONUÇ OLURDU"

"Müsabakanın 11'e 11 devam etmesi halinde galip gelen tarafın Rizespor olacağını buna eminim," diyen Akaydin, maçın kritik anları hakkında özgüvenini ifade etti. Hakem kararları hakkında spekülatif yorum yapmaktan kaçınarak, "Hakem konusuna girmeyeceğim. Sonuçta daha geçen hafta ben Fenerbahçe'deydim," şeklinde konuştu.

Akaydin, eski takımı Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diledi. Kendi performansını ve takımının oyununu da değerlendiren Akaydin, "Kendi takımımı gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi olacağız," diyerek umutlu konuştu ve sözlerine "Hayırlısı" diyerek son verdi. Bu maç, onun Fenerbahçe'ye karşı olan ilk karşılaşması olarak dikkat çekiciydi, zira kiralama işlemleri genellikle oyuncuların eski takımlarına karşı oynamalarını engeller. Ancak Akaydin, bu durumun üstesinden gelmiş görünüyor.