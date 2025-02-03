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Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşılaştı. Müsabakayı 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazandı. Maç sonrası konuşan Samet Akaydin, "Hakem konusuna girmeyeceğim. Sonuçta daha geçen hafta Fenerbahçe'deydim. Maç eşit seviyede, 11'e 11 oynansaydı galip gelen taraf biz olurduk, buna eminim. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Çaykur Rizespor oyuncusu Samet Akaydin, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"EŞİT KOŞULLARDA FARKLI SONUÇ OLURDU"

"Müsabakanın 11'e 11 devam etmesi halinde galip gelen tarafın Rizespor olacağını buna eminim," diyen Akaydin, maçın kritik anları hakkında özgüvenini ifade etti. Hakem kararları hakkında spekülatif yorum yapmaktan kaçınarak, "Hakem konusuna girmeyeceğim. Sonuçta daha geçen hafta ben Fenerbahçe'deydim," şeklinde konuştu.

Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Akaydin, eski takımı Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diledi. Kendi performansını ve takımının oyununu da değerlendiren Akaydin, "Kendi takımımı gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi olacağız," diyerek umutlu konuştu ve sözlerine "Hayırlısı" diyerek son verdi. Bu maç, onun Fenerbahçe'ye karşı olan ilk karşılaşması olarak dikkat çekiciydi, zira kiralama işlemleri genellikle oyuncuların eski takımlarına karşı oynamalarını engeller. Ancak Akaydin, bu durumun üstesinden gelmiş görünüyor.

Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Fenerbahçe'nin maçı 2-0 dan çevirememisini sindiremeyenler hakem diyor halbuki bütün pozisyonlar temiz..

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

nasıl yani, geçen hafta fenerbahçe'de olmamış olsaydın, daha mı açık konuşacaktın? yoksa şimdi çekindiğin için mi konuşmuyorsun ! konuşsana samet !

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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

adi herif sende dahil hepiniz fener dusmanisiniz.gs nin eski topçuları yatiyo onlara karaktersiz sende ekstra iyi oynayarak bu karaktersizliğini çıkarıyorsun ortaya.

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Haber YorumlarıEnver Soran:

Fenerbahçeliyim ama adam doğruyu söylemiş

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Haber YorumlarıXkişi:

Kartların hepsi doğru kardeş. Futbolda sarı veya kırmızı kartla cezalandırılırsın.

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Haber YorumlarıAdsız biri:

Yoo bi FB li olarak şu sivrisineğin dediğine mı delircem. Ulan bu açıklama yapsa ne olur yapmasa ne olur fb yi elestirse ne olur eleştirmese ne olur tıınn...

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

niye delirelim ne var bunda. siz basın insanları kışkırtarak ortalık karıştırmayı nekadarda seviyorsunuz. ahlak sorunlarınız var olmalı.

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Haber Yorumlarıyusuf türkoğlu:

Fenerbahçe 2. yarı tek kale oynadı 11 kişi karı gibi defansdan çıkamadınız hala konuşuyonuz.Fenerin ne kadar büyük olduğunun farkındasınız kendinizi göstermek için her şey yaptınız. Gol yemek korkusuna yerlerden kalkmadınız sahalardan çıkmadınız ezikler şansınız varmış 5 tane yemediniz.

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Adam ne desin başka? Gayet centilmence bir mesaj vermiş. Teşekkürler Samet. Umarım çok başarılı olursun.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Doğruyu söyleyen değilde, yanlışın doğru olduğuna inandıran takdir görüyor nedense. Bravo samet

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