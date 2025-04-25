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Samandıra'ya giden Ali Koç'un futbolculara ne dediği ortaya çıktı

Samandıra'ya giden Ali Koç'un futbolculara ne dediği ortaya çıktı
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Fenerbahçe yönetimi, Kayserispor beraberliği sonrası Samandıra'yı ziyaret ederek futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, bu kritik dönemde futbolculara "Kalan tüm maçları kazanmalısınız. Taraftara borçlusunuz ve ligi en yüksek puanla bitirmelisiniz" mesajı verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yönetim, Kayserispor beraberliği sonrası Samandıra'yı ziyaret ederek futbocularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, sahasındaki 3-3'lük Kayserispor beraberliği sonrası şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5'e çıkarken, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı azaldı.

Taraftarlar bu durum karşısında yönetimi sert bir şekilde eleştirirken, Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanına çıkacağı zorlu haftaya girildi.

"TARAFTARA BORÇLUSUNUZ"

Başkan Ali Koç ve yöneticiler, bu kritik dönemde Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi. Yapılan toplantıda futbolculara, "Kalan tüm maçları kazanmalısınız. Taraftara borçlusunuz ve ligi en yüksek puanla bitirmelisiniz" mesajı verildi.

"ŞANSIMIZ HALA DEVAM EDİYOR"

Başkan Koç'un, futbolculara; "Ummadığımız bir kayıp yaşadık, bu bize yakışmadı. Camiamızı ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Bize güvenenleri, inananları üzdük. Ancak henüz hiçbir şey bitmiş değil. Rakibimizin de puan kaybetme ihtimali çok yüksek. Siz kalan 6 maçı kazanın, sonrasına hep birlikte bakalım. Şampiyonluk şansımız hala devam ediyor. Siz Fenerbahçe'ye yakışır şekilde son ana kadar mücadeleyi bırakmayın" dediği öne sürüldü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıDavut Şeyban:

AĞAM BİZLE EĞLENİR

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Haber YorumlarıKenan polat:

FENERBAHÇEMİN başına gelen en büyük felaket , Ali Koç , Bi defol git artık..

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Haber Yorumları6rvgmvxvkt:

yav he he

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Haber YorumlarıO Z:

Ali babanın bir çifliği var, çiftliğinde koyunları var, "gitme sana muhtacız" diye bağırır, çiftliğinde Ali babanın...

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hala şansları var mış...

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Haber Yorumlarıİdi Amin:

hikayeden nağmeler, osuruktan teyyareler

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Ali Koç bir iki taraftar grubunu organize edip hükümet istifa dedimi paçayı kurtarır. futbol bahane siytaset şahane koçali

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Hikaye bunlar Ali koç takım aylardır iyi top oynamıyor geçen yılın yıldızları bu sene yoklar al ver al verle sene geçti çözüm bulamadınız yapı yapı diyerek takımın havasını bozdunuz Aptal aptal kadro çıkaran mourınho da eklenince iş buraya geldi

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Haber Yorumlarıg5rrp68hf9:

7enev ağlama demiş! ??????

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Ligi en yüksek puanla bitirince taraftara olan borç ödenmiş mi oluyor? Şampiyon olmak diye bir kavram ve başarı kriterinden Ali KOÇ' un haberi yok. Nasıl olsunki başkanlık dönemi boyunca şampiyonluk göremedi ki hiç.

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