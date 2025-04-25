Samandıra'ya giden Ali Koç'un futbolculara ne dediği ortaya çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yönetim, Kayserispor beraberliği sonrası Samandıra'yı ziyaret ederek futbocularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, sahasındaki 3-3'lük Kayserispor beraberliği sonrası şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5'e çıkarken, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı azaldı.

Taraftarlar bu durum karşısında yönetimi sert bir şekilde eleştirirken, Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanına çıkacağı zorlu haftaya girildi.

"TARAFTARA BORÇLUSUNUZ"

Başkan Ali Koç ve yöneticiler, bu kritik dönemde Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi. Yapılan toplantıda futbolculara, "Kalan tüm maçları kazanmalısınız. Taraftara borçlusunuz ve ligi en yüksek puanla bitirmelisiniz" mesajı verildi.

"ŞANSIMIZ HALA DEVAM EDİYOR"

Başkan Koç'un, futbolculara; "Ummadığımız bir kayıp yaşadık, bu bize yakışmadı. Camiamızı ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Bize güvenenleri, inananları üzdük. Ancak henüz hiçbir şey bitmiş değil. Rakibimizin de puan kaybetme ihtimali çok yüksek. Siz kalan 6 maçı kazanın, sonrasına hep birlikte bakalım. Şampiyonluk şansımız hala devam ediyor. Siz Fenerbahçe'ye yakışır şekilde son ana kadar mücadeleyi bırakmayın" dediği öne sürüldü.