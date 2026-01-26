Haberler

Salon Hokeyi Süper Ligi şampiyonları Amasya'da belli olacak

Güncelleme:
Salon Hokeyi Süper Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyon takımları 1-4 Şubat tarihlerinde Amasya'da oynanacak finallerle belirlenecek. 8 takımın mücadele edeceği şampiyonluk karşılaşmaları heyecanla bekleniyor.

Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Amasya'da oynanacak final müsabakalarıyla 2025-26 sezonunun şampiyon takımları belli olacak.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre Salon Hokeyi Süper Ligi final karşılaşmaları, erkekler ve kadınlarda, 1-4 Şubat tarihlerinde Amasya Spor Salonu'nda oynanacak.

Erkekler ve kadınlarda 4'er takımın mücadele edeceği finallerde, 8 takım şampiyonluk için sahaya çıkacak. Organizasyonda 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak final maçlarının ardından şampiyon ekipler, kupaya ulaşma coşkusu yaşayacak.

Salon Hokeyi Süper Ligi yarı final müsabakalarının programı şöyle:

1 Şubat Pazar:

Erkekler:

10.00 Selçuklu Belediyespor- Gaziantep Polisgücü

Kadınlar:

12.00 Gaziantep Doruk-Gaziantep Polisgücü

2 Şubat Pazartesi:

Erkekler:

12.00 Volkan Group SK-Metpack Alanya Stars

Kadınlar:

14.00 Metpack Alanya Stars-YFO Haydarpaşa???????

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
