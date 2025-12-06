Haberler

Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçlarında, Volkan Group Spor Kulübü, Selçuklu Belediyespor, Gaziantep Polisgücü ve Metpack Alanya Yıldızları play-off'a yükselmeyi başardı. Kartepe Belediyespor ve Gaziantep Doruk Spor Kulübü ise alt lige düştü.

Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan son gün maçlarında Gaziantep Polisgücü, Gaziantep Hokeygücü'nü 6-5, Metpack Alanya Yıldızları, Kartepe Belediyespor'u 13-4, Volkan Group Spor Kulübü, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik'i 11-6 ve Selçuklu Belediyespor, Suruç Hokey'i 13-0 mağlup etti.

Karşılaşmalar sonucunda ilk dört sırayı alan Volkan Group Spor Kulübü, Selçuklu Belediyespor, Gaziantep Polisgücü ve Metpack Alanya Yıldızları play-off oynamaya hak kazandı.

Ligin son iki sırasında bulunan Kartepe Belediyespor ve Gaziantep Doruk Spor Kulübü, alt lige düştü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
