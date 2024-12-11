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Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig Maçları Alanya'da Gerçekleşti

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig Maçları Alanya'da Gerçekleşti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçlarında Gaziantep Polisgücü ve Gaziantep Doruk gibi takımlar başarılı sonuçlar elde ederek play-off oynamaya hak kazandı.

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan maçların ilk seansında Gaziantep Polisgücü, Adana Hokey'i 12-1, Metpack Alanya Yıldızları, YFO Haydarpaşa'yı 7-3, Gaziantep Doruk, Zonguldak Gençlik Merkezi'ni 5-1, Muğla Köyceğiz Balı da Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 7-4 mağlup etti.

Günün ikinci seansında ise Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları'nı 5-4, Metpack Alanya Yıldızları, Adana Hokey'i 5-1, Gaziantep Doruk, YFO Haydarpaşa'yı 3-1 ve Dokuz Eylül Üniversitesi de Zonguldak Gençlik Merkezi'ni 5-4 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından grupta ilk dört sırayı alan Gaziantep Doruk, Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları ve Metpack Alanya Yıldızları play-off oynamaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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