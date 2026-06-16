Haberler

Manisa'yı gururlandıran başarı: Mustafa Göde Türkiye Şampiyonu oldu

Manisa'yı gururlandıran başarı: Mustafa Göde Türkiye Şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Salihlili sporcular Mustafa Göde altın, Hilalnur Özer bronz madalya kazandı, iki sporcu da beşinci oldu.

Zonguldak'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda mücadele eden Salihlili sporcular, elde ettikleri derecelerle ilçeye büyük gurur yaşattı.

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada, 1922 Salihli Spor Kulübü sporcusu Mustafa Göde üstün performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada mücadele eden bir diğer Salihlili sporcu Hilalnur Özer ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Salihli'yi temsil eden sporculardan Sami Efe Uğurlu ve Mustafa Efe Yaman da gösterdikleri başarılı performansla Türkiye beşinciliğini elde etti.

Salihli'nin genç sporcularının önemli başarılara imza attığı şampiyonanın ardından Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Ayaz, Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Salihli'yi başarıyla temsil eden sporcuların elde ettiği derecelerin gurur verici olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Onu daha önce böyle görmediniz! Sarılıp ağladı
Aşkın böylesi! Eski başbakan ve ünlü şarkıcı dudak dudağa

Aşkın böylesi! Eski başbakan ve ünlü şarkıcı dudak dudağa
TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı

TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil

Kılıçdaroğlu cephesinden cezaevindeki İmamoğlu'na ağır darbe