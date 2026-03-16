Salihli'nin yıldız kızları Manisa'da şampiyon

Salihli'de eğitim veren Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu Yıldız Kız Futsal Takımı, Manisa'da düzenlenen müsabakalarda büyük bir başarıya imza atarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Salihli'de oynadığı dört maçı da kazanarak grubunu lider tamamlayan Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu Yıldız Kız Futsal Takımı, Manisa'daki çeyrek final grubunda da rakiplerini farklı skorlarla mağlup etti. Akhisar grubu birincisini 7-0, Turgutlu grubu ikincisini 3-0 mağlup eden ekip, yarı finalde ise Turgutlu grubu birincisini 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Final karşılaşmasında Manisa merkez grubunun birincisi olan Görgülüler Ortaokulu ile karşılaşan Taytan temsilcisi, rakibini 2-0 mağlup ederek Manisa şampiyonu oldu ve başarısını üst üste ikinci kez tekrarladı.

Turnuva boyunca etkili bir performans sergileyen takım, oynadığı 8 maçta rakip fileleri 34 kez havalandırırken kalesinde sadece 1 gol gördü. Attığı 13 golle takımın gol yükünü çeken Türkan Sert ise turnuvanın gol kralı oldu.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Yeşiltaş, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada son 10 yılda 6 şampiyonluk, 2 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 dördüncülük kazandıklarını belirtti. Yeşiltaş, 2005-2006 eğitim öğretim yılından bu yana yıldız kız futbol ve futsal takımlarının birçok şampiyonluk elde ederek Manisa'nın en başarılı takımlarından biri haline geldiğini söyledi.

Okulun Salihli'de kurulan ilk futbol ve futsal takımı olma özelliğine sahip olduğunu da ifade eden Yeşiltaş, atletizm ve kros branşlarında da Türkiye dereceleri elde ettiklerini belirterek destek veren Taytan halkına, okul aile birliğine ve okul yönetimine teşekkür etti. - MANİSA

