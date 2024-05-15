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Salihli Minik Judocuları İl Birinciliğinde Madalyaları Topladı

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Manisa'nın Salihli ilçesinin minik judocuları, Okul Sporları Judo Minikler İl Birinciliği müsabakalarında madalyaları topladı. Müsabakalarda birçok kategoride il şampiyonu ve dereceye giren sporcular oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinin minik judocuları, Okul Sporları Judo Minikler İl Birinciliği müsabakalarında madalyaları topladı.

Manisa Okul Sporları Judo Minikler İl Birinciliği müsabakaları Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Heyecan dolu anların yaşandığı müsabakalarda 22 kiloda Eslem Karaoluk, 25 kiloda Elmira Akman, 32 kiloda Hava İrem Celep, 44 kiloda M.Mina Şenyiğit, 48 kiloda Çağlıyan Türkeli, 52 kiloda Irmak Erkoç, +52 kiloda Pınar Öztürk, 42 kiloda Mustafa Özkul ve +55 kiloda Emre Altıntaş il şampiyonu olurken, 25 kiloda Selen Şenyiğit, 32 kiloda Nazlı Gümüş, 40 kiloda Havvanur Gökdemir, 23 kiloda Ş.Berk Şenyiğit, 34 kiloda Murat İzli, 55 kiloda Kutay Oyan il ikincisi, 25 kiloda Hamide Nur Uyar, 32 kiloda Berrenur Yıldırım, 32 kiloda Ekin Ada Işık, 36 kiloda Mira Çetinkaya, 40 kiloda Eda Danacı, 23 kiloda Burak Şenyiğit, 34 kiloda Oğuz Madan ve 34 kiloda Ege Yıldız 3. oldu.

Okul Sporları Judo Minikler İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, minik judocuları tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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