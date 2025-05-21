Salihli Gençlik Spor Kulübü'nden İki Sporcu Milli Takıma Davet Edildi

Salihli Gençlik Spor Kulübü'nden İki Sporcu Milli Takıma Davet Edildi
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü'nden Hazar Serbest ve Muammer Çerçi, U16 Milli Plaj Hentbol Takımı'nın kampına davet edildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, bu başarıdan duydukları gururu dile getirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcuları Hazar Serbest ve Muammer Çerçi, U16 Milli Plaj Hentbol Takımının İzmir'de düzenlenecek kampına davet edildi.

Salihli'den 2 oyuncunun milli takım kampına davet edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, "Salihli olarak milli takımlarımıza oyuncu vermekten gurur duyuyoruz. Sporcularımızın başarısı, hem kulüplerimiz, hem de Salihli için büyük bir onurdur." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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