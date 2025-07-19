Salihli'de Tenis Defi Ligi Şampiyonları Belli Oldu

Salihli'de Tenis Defi Ligi Şampiyonları Belli Oldu
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ali Minyon Tenis Defi liginde final heyecanı yaşandı. 1. klasman şampiyonu Mehmet Öztekin, kadınlar şampiyonu ise Merve Karagöz oldu. Ligin diğer klasmanlarında da çeşitli şampiyonlar belirlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ali Minyon Tenis Defi liginde final heyecanı yaşandı. Klasman şampiyonu Mehmet Öztekin olurken, kadınlar şampiyonu ise Merve Karagöz oldu.

Çağatay Özçelik ve Cem Zorlu tarafından organize edilen Salihli Ali Minyon Tenis Defi Ligi, oynanan final müsabakaları ile sona erdi. Birinci klasman finalinde Yusuf Özcan'ı yenmeyi başaran Mehmet Öztekin 1.Klasman şampiyonluğuna ulaşırken, Gökçe Biçer'i yenmeyi başaran Merve Karagöz ise Kadınlar şampiyonu oldu. 1.Klasmanda 2.Yusuf Özcan, Kadınlarda 2.Gökçe Biçer, 3.Nas Gürsel oldu.

Ali Minyon Tenis Defi ligi 2.Klasman kadın şampiyonu Halide Besler olurken, 2. Hasibe Keskiner, 3. Özlem Özkoyuncu, 2. Klasman şampiyonu Ali Özdaş, 2. Mustafa Keleş, 3. Ömer Saçlı, 3. Klasman şampiyonu Cihan İzmirlioğlu, 2. Hikmet Görücü, 3. Emre Öztekin, 4. Klasman Şampiyonu Özgür Kocabıyık, 2. Ayhan Akbulut, 3. Mustafa Sönmez, 5. Klasman şampiyonu Tayfun Esen, 2. Özlem Özkoyuncu, 3. Melih Yazgan oldu.

Şampiyonlar ödüllerini lig yöneticileri Çağatay Özçelik ve Cem Zorlu'dan aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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