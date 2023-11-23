Salihli Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine 480 Bin Liralık Destek Sağladı

Salihli Belediyesi ilçede faaliyet gösteren 14 aktif amatör spor kulübüne 480 bin liralık destek sağladı

Salihli Belediyesi, Süper Amatör, 1. Amatör ve 2. Amatör liglerde mücadele eden 14 futbol kulübüne nakdi ve ayni olmak üzere 480 bin lira tutarında yardımda bulundu. Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'yi Süper Amatör Liginde temsil eden 3 kulübe 20'şer bin lira, 1. Amatör Ligde temsil eden 11 kulübe ise 15'şer bin lira maddi destek çeklerini kulüp başkanlarına vererek sezon boyunca başarılar diledi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında yer alarak destek olduklarını ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçede sporun gelişmesi ve ülkeye başarılar kazandıracak sporcuların yetişmesine yönelik çalışmalarının sürdürüleceğini belirterek amatör spor kulüplerine yönelik yardımların da devam edeceğini söyledi.

İlçede sportif faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardımlarla destek olacaklarını belirten Başkan Kayda, "Daima sporun ve sporcunun yanındayız. Elimizden gelen bütün imkanlarla kulüplerimize ve sporcularımıza destek oluyoruz. Renklerimiz farklı olsa da sevdamız Salihli diyerek ilçemizi temsil eden 14 amatör spor kulübümüze maddi anlamda katkı sunarak takımlarımızı daha iyi yerlerde görmek istiyoruz" dedi.

Gümüş Kafeteryada düzenlenen amatör spor kulüplerine destek toplantısında konuşan Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Salihli'yi Süper Amatör ve 1. Amatör Liginde temsil eden takımlara sağladığı maddi ve ayni desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya tüm kulüpler adına teşekkür ederek çiçek verdi. - MANİSA