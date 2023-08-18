Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ASKF Başkanı Erol Timur ve yönetimini ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Amatör Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur ve yönetimini ağırladı. ASKF Başkanı Timur, amatörde bu yıl ilk düdüğün 23 Eylül'de çalacağını söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Amatör Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur ve yönetimini ağırladı.

Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz'ın da yer aldığı ziyarette ASKF Başkanı Erol Timur, amatörde bu yıl ilk düdüğün 23 Eylül'de çalacağını söyledi. Yaz liginin kaldırıldığını belirten Timur, Manisa'da 1. Amatör Küme maçlarının 23 Eylül'de, Süper Amatör Küme maçlarının ise 21 Ekim'de başlayacağını söyledi.

Ziyaretlerinden dolayı ASKF Başkanı Timur ve yönetimi ile Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ayaz'a nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kayda, tüm amatör spor kulüplerine başarı dolu sakatlıksız bir sezon diledi. - MANİSA