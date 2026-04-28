Salihli Ankaspor'dan bir şampiyonluk daha

Manisa'da bu yıl 24 takımın katılımıyla oynanan U10 Manisa Cup'ta şampiyonluk yaşayan Salihli Anka Spor, bir başarıya daha imza attı.

Manisa'da bu yıl 24 takımın katılımıyla oynanan U10 Manisa Cup'ta şampiyonluk yaşayan Salihli Anka Spor, bir başarıya daha imza attı. 2025-2026 futbol sezonunda Manisa genelinde 36 takımın mücadele ettiği U15 (2011) liginde de zirveye çıkan Ankaspor, Manisa şampiyonu oldu.

Salihli grubunu lider tamamlayan Ankaspor, play-off maçlarında da üstün performans sergileyerek il şampiyonluğunu kazandı. Bu sonuçla Salihli Anka Spor, hem Salihli'yi hem de Manisa'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etti.

Başarının ardından açıklamalarda bulunan Salihli Anka Spor Kulübü Antrenörü Nurullah Ayyıldız, sezon başında belirledikleri hedeflere ulaştıklarını belirterek, "Hem U14 hem de U15 takımlarımızla Manisa şampiyonu olmayı hedeflemiştik ve bunu başardık. Bundan sonraki hedefimiz ilimizi Türkiye Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek. Sezon boyunca bunun için çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık. Bu süreçte bizlere destek olan herkese Ankaspor ailesi adına teşekkür ederim" dedi.

Salihli Ankaspor, elde ettiği bu önemli başarıyla altyapıdaki istikrarlı yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

Seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

Haberler.com
500

Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Kural var, uyan yok! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Sözleri büyük yankı uyandırdı! Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler

Şehit ailesine kabusu yaşattılar! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Kural var, uyan yok! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı

Eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezası onandı