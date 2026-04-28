Salihli Ankaspor'dan bir şampiyonluk daha

Manisa'da bu yıl 24 takımın katılımıyla oynanan U10 Manisa Cup'ta şampiyonluk yaşayan Salihli Anka Spor, bir başarıya daha imza attı. 2025-2026 futbol sezonunda Manisa genelinde 36 takımın mücadele ettiği U15 (2011) liginde de zirveye çıkan Ankaspor, Manisa şampiyonu oldu.

Salihli grubunu lider tamamlayan Ankaspor, play-off maçlarında da üstün performans sergileyerek il şampiyonluğunu kazandı. Bu sonuçla Salihli Anka Spor, hem Salihli'yi hem de Manisa'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etti.

Başarının ardından açıklamalarda bulunan Salihli Anka Spor Kulübü Antrenörü Nurullah Ayyıldız, sezon başında belirledikleri hedeflere ulaştıklarını belirterek, "Hem U14 hem de U15 takımlarımızla Manisa şampiyonu olmayı hedeflemiştik ve bunu başardık. Bundan sonraki hedefimiz ilimizi Türkiye Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek. Sezon boyunca bunun için çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık. Bu süreçte bizlere destek olan herkese Ankaspor ailesi adına teşekkür ederim" dedi.

Salihli Ankaspor, elde ettiği bu önemli başarıyla altyapıdaki istikrarlı yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. - MANİSA

