Salih Uçan : Hocamız, taraftarımız ve yönetimimiz ile birlikte turu geçmek istiyoruz

Ali DANAŞ / BÜKREŞ - ROMANYA, (DHA)- Salih Uçan, 'Özellikle rakip bizi üstüne çekip, uzun top oynadı. Attıkları uzun toplarla o alanda kalabalıklaşıp, ceza sahası üzerinde topla buluştular. Tabi bunları daha çok analiz edeceğiz. Dediğim gibi ikinci maçta onları iyi analiz edip; oyuncularımız, hocamız, taraftarımız ve yönetimimiz ile birlikte turu geçmek istiyoruz' dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Salih Uçan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Finali Bakhtiyor Zaynutdinov yaptığı için mutlu olduğunu ifade eden Salih Uçan, 'Onun için iyi oldu. Bakhtiyor, sol bekte başladı. Oyuna sol bek için girdi ama sol açık olarak devam etti. Finali de o yaptı. Onun için çok güzel bir başlangıç oldu. Hem onun adına hem de takımım adına çok mutluyum' diye konuştu.

'EN ÖNEMLİSİ ZEMİN'

Zeminin futbol oynamada çok önemli olduğunu söyleyen Uçan, 'En önemlisi zemin. Gerçekten hava ne kadar sıcak olsun veya ne kadar soğuk olsun zeminde topa hakim olmak kolay olmuyor. Çünkü top sekiyor. İstediğiniz topu atamıyorsunuz. Tam topa vuracaksınız top sekiyor. Tabi hem yukarıdan hem de televizyondan bazen zemin güzel gözükebiliyor ama sahanın içinde zemin farklı oluyor. Hatta kötü zeminler oyuncularda daha fazla yorgunluk ve sakatlığa sebep oluyor. Ama çok şükür iyi atlattığımızı düşünüyorum' şeklinde konuştu.

'RAKİBİMİZİ DAHA İYİ ANALİZ EDECEĞİZ'

Rövanş maçında rakibi daha iyi analiz edeceklerini söyleyen Salih Uçan, 'Rakibimizi daha iyi analiz edeceğiz. Ben bugün sahanın içinde hissettiklerimi söyleyeyim. Özellikle rakip bizi üstüne çekip, uzun top oynadı. Attıkları uzun toplarla o alanda kalabalıklaşıp, ceza sahası üzerinde topla buluştular. Tabi bunları daha çok analiz edeceğiz. Dediğim gibi ikinci maçta onları iyi analiz edip; oyuncularımız, hocamız, taraftarımız ve yönetimimiz ile birlikte turu geçmek istiyoruz' diye konuştu.