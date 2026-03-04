Haberler

Salih Uçan 552 gün sonra gol sevinci yaşadı

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederken, Salih Uçan uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı. Salih, son golünü 552 gün önce atmıştı.

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Salih Uçan, tam 552 gün sonra gol sevinci yaşadı. Salih, son golünü 29 Ağustos 2024 tarihinde Avrupa Ligi elemelerinde Lugano'ya karşı kaydetmişti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Çaykur Rizespor'u 4-1'le geçti. Siyah-beyazlıların golleri 26. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 80. dakikada Kartal Kayra kaydetti.

Kartal'ın ikinci golünü atan Salih, uzun bir aradan sonra da gol sevinci yaşamış oldu. En son 29 Ağustos 2024 tarihinde Avrupa Ligi elemelerinde iç sahada oynanan Lugano karşısında fileleri sarsan Salih, tam 552 gün sonra Tüpraş Stadyumu'nda ağları havalandırdı. - İSTANBUL

