Salih Özcan A Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı

Salih Özcan A Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı
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Mili futbolcu Salih Özcan, antrenman sırasında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Sakaflının ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlarda iyileşemeyeceği belirlendi.

MİLLİ futbolcu Salih Özcan, dün antrenman sırasında dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Haziran Cumartesi günü Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Ay-Yıldızlıların dün ABD'de yaptığı antrenman sırasında dizinden sakatlık yaşayan Salih Özcan'ın, yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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